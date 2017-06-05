T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avustralya'da rehine krizi: Saldırgan ateş etmeden önce 'IŞİD ve El Kaide adına' diye bağırdı

Olayda bir kişi hayatını kaybederken, 3 polis yaralandı

05 Haziran 2017 19:27

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir kişiyi öldüren ve bir kadını rehin alan saldırgan polisin düzenlediği operasyonda öldürüldü. Olayda 3 polis memuru yaralandı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Melbourne'de meydana gelen rehine krizinde, saldırganın ateş etmeden önce 'IŞİD ve El Kaide adına' dediğini aktardı. 

Victoria Polisi'nin yaptığı açıklamaya göre, bir apartmanda patlama olduğu yönünde polis acil hattına yapılan ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Brighton semtindeki apartmanın girişinde erkek cesediyle karşılaştı.

Kısa süre sonra polis acil hattına yeni bir ihbar yapıldığını ve bir kadının rehin alındığını öğrendiklerini açıklayan Victoria Emniyet Müdür Yardımcısı Andrew Crisp, "Patlamayı gerçekleştiren ve kadını rehin tutan adamın polise ateş açması üzerine polisler karşılık verdi. Çatışmada adam ölü ele geçirildi." dedi.

Öte yandan çatışmada yaralanan üç polis memurunun hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu açıklandı. Kurtarılan ve ismi açıklanmayan 20'li yaşlardaki kadın rehinenin durumun iyi olduğu belirtildi.

Olayın terör bağlantısı olduğu yönündeki haberleri doğrulamayan Crisp, soruşturmanın devam ettiğini dile getirdi.

Polis ölen iki erkeğin kimlikleri hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

 

 

ETİKETLER

avustralyaışidrehinesaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24