Avustralya'da PKK operasyonu

T24- Avustralya'da faaliyet gösteren bir derneğin şubelerine PKK'ya mali destek sağladığı gerekçesiyle eşzamanlı operasyonlar düzenlendi.
Avustralya'nın Victoria eyaletinde faaliyet gösteren "Victoria Kürt" adlı derneğin 4 şubesi polis tarafından basıldı.
NTV'nin haberine göre, dernek, terör örgütü PKK'ya mali kaynak sağlamakla suçlanıyor.
Derneğe ait şubelere yapılan baskınlarda dernek üyeleri dışarı çıkartılırken, binada arama yapıldı.
Derneğin başkanı Doğan Gıyık'ın sorgusu sürüyor.
"Victoria Kürt Derneği" 1984'ten beri Avustralya'da faaliyet gösteriyor.