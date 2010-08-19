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Dünya

Avustralya'da PKK operasyonu

Avustralya'da PKK'ya yardım ettiği belirtilen bir derneğe operasyon düzenlendi.

19 Ağustos 2010 03:00

T24- Avustralya'da faaliyet gösteren bir derneğin şubelerine PKK'ya mali destek sağladığı gerekçesiyle eşzamanlı operasyonlar düzenlendi.


Avustralya'nın Victoria eyaletinde faaliyet gösteren "Victoria Kürt" adlı derneğin 4 şubesi polis tarafından basıldı.


NTV'nin haberine göre, dernek, terör örgütü PKK'ya mali kaynak sağlamakla suçlanıyor.


Derneğe ait şubelere yapılan baskınlarda dernek üyeleri dışarı çıkartılırken, binada arama yapıldı.


Derneğin başkanı Doğan Gıyık'ın sorgusu sürüyor.


"Victoria Kürt Derneği" 1984'ten beri Avustralya'da faaliyet gösteriyor.

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