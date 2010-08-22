-AVUSTRALYA'DA PARTİLER PARLAMENTODA ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYAMADI CANBERRA (A.A) - 22.08.2010 - Avustralya'da dün yapılan erken genel seçimlerin ardından hiçbir partinin tek başına çoğunluğu elde edemediğini söyleyen Başbakan Julia Gillard, hükümetini sürdürmek için bağımsız milletvekilleriyle ön görüşmeler başlattığını açıkladı. İşçi Partisi'nin başkanı olan Gillard, gazetecilere yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi'nde sandalye kazandıkları kesinleşen 3 bağımsız milletvekili, henüz seçilmesi kesinleşmemiş bir bağımsız aday ve Yeşiller Partisi'nin bir milletvekiliyle ön görüşmeler yaptığını söyledi. Gillard, "Her iki tarafın da hükümeti tek başına kurma hakkını elde edemediği açık" diyerek, hükümet kurmak için bağımsızlarla mutabakat sağlamaya çalışacağını belirtti. 160 üyeli parlamentoda ne İşçi Partisi'nin, ne de Liberal Parti öncülüğündeki koalisyonun, çoğunluk oyu olan 76'yı bulamadığı, her iki tarafın kazandığı sandalye sayısının birbirine yakın olduğu bildirildi. Seçim Komisyonu'nun yaptığı son açıklamaya göre oyların sayımı yapılan yüzde 78'ine göre İşçi Partisi 70, Liberal Parti öncülüğündeki koalisyon ise 71 sandalye kazandı. Başbakan Gillard'ın bu girişimlerine karşın uzmanlar, Liberallerin 73 sandalye ile birinci çıkacağını, İşçi Partisi'nin sandalye sayısının 72 olacağını, Liberal lider Tony Abbott'un, 3 bağımsızın da desteğini alarak istikrarsız bir hükümet kurabileceğini öne sürüyor. Ülkede hükümeti kuran partilerin, 1942 yılından beri bağımsız milletvekillerinin desteğine ihtiyaçları olmamıştı.