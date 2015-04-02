Avustralya'da otizmli çocuk kafese konuldu!

Avustralya'nın başkenti Canberra'daki bir okulda özel eğitim ihtiyaçları olan bir çocuk için sınıfta kafes benzeri bir yapı inşa edildiği haberleri yetkilileri şaşırttı. Devlet görevlileri "tamamen uygunsuz" bu yapının çocuk için bir "geri çekilme alanı" olarak kullanıldığını söyledi.

Okul müdürü görevden alınırken, Eğitim Bakanı Joy Burch eksiksiz bir soruşturma açılmasını emrettiğini söyledi. Avustralya medyası söz konusu çocuğun 10 yaşında ve otizmli olduğunu bildirdi.

Havuz çitinden kafes

2m x 2m ebatlarındaki yapı havuzların etrafına çekilen çitlerden yapılmış. Bakan Burch konudan geçen hafta, birisinin olayı dışarı sızdırmasından sonra haberdar olduğunu söyledi. Bakan, yapının Mart ayında konduğunu ve şimdi söküldüğünü kaydetti.

Eğitim uzmanları otizmli ya da diğer davranışsal ihtiyaçları olan çocukların, çalışmak için ya da kaygılandığı durumlarda sakinleşebilmesi için, özel bir yere sahip olmasının iyi olacağını söylüyorlar. Ama Canberra bölgesinin Eğitim ve Öğretim Müdürlüğü Genel Müdürü Diane Joseph, okulun kararının "tamamen uygunsuz ve kabul edilemez" olduğunu ve "akla pek çok soru getirdiğini" söyledi.

Joseph "Öğrencilerimize layık gördüğümüz muamele bu olmamalı" dedi.