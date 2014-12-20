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Dünya

Avustralya'da ölü bulunan çocukların annesi cinayetten tutuklandı!

Dedektif: Çocuklardan bazılarının annesi olan 37 yaşındaki kadın, dün gece tutuklandı ve şu anda da Cairns Base hastanesinde polis gözetimi altında

20 Aralık 2014 13:21

Avustralya'nın Queensland eyaletinin Cairns kentindeki bir evde, cesetleri bulunan 8 çocuktan 7'sinin annesi olan ve olay günü yaralı halde bulunan kadın cinayetten tutuklandı.

Cairns polis dedektifi müfettiş Bruno Asnicar, boynundan ve göğsünden yaralı olarak hastaneye kaldırılan 37 yaşındaki kadının uyanık ve anlaşılır bir şekilde polise konuştuğunu açıkladı. Cinayetten tutuklanan annenin ismini açıklamayan polis, kadının yaşını daha önce 34 olarak vermişti.

Dedektif Asnicar, "Çocuklardan bazılarının annesi olan 37 yaşındaki kadın, dün gece tutuklandı ve şu anda da Cairns Base hastanesinde polis gözetimi altında" dedi.

Cairns kentinde bir evde cuma sabahı bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan çocukların evden otopsi için çıkarıldığını aktaran Asnicar, polisin artık cinayetle ilgili kimseyi aramadığını toplumun güvende olduğunu söyledi.

Cairns polisi, ölen çocukların otopsisinin bugün yapılacağını, çocukların 7'sinin kardeş diğer çocuğun ise tutuklanan annenin yeğeni olduğunu ve evde bıçak gibi farklı cinayet aletlerinin de bulunduğunu açıkladı.

Yaşanan kanlı olaydan etkilenenlere danışmanlık hizmeti verileceğini duyuran polis yetkilileri cinayetten tutuklanan annenin, cinayeti neden işlediği ile ilgi bilgi vermedi.

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