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Dünya

Avustralya'da nadir beyaz timsah görüldü

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Kasım (DHA) - Avustralya'nın kuzey bölgesindeki Adeaide Nehri'nde nadir olarak bulunan bir beyaz timsah görüldü

21 Kasım 2017 18:18

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Kasım (DHA) - Avustralya\'nın kuzey bölgesindeki Adeaide Nehri\'nde nadir olarak bulunan bir beyaz timsah görüldü.
Avustralya\'nın kuzeyindeki Darwin kentindeki bir kişi nehirde beyaz bir timsah gördüğünü ve timsahın yaklaşık olarak üç metre uzunluğunda olduğunu söyledi.
Pearl adı verilen timsahın, 2014 yılında bir balıkçıyı öldürmesi nedeniyle uyutulan başka bir beyaz timsahla akraba olabileceği tahmin ediliyor.
Pearl ismindeki timsahın, \"hypomelanism\" adı verilen ve melanin pigmenti eksikliğinin yarattığı bir durum nedeniyle beyaz olduğu söylenirken, Charles Darwin Üniversitesi öğretim üyesi Adam Britton, Pearl\'ün beyaz renkli olmasının genetik bir durum olduğunu veya kuluçka sırasında oluşmuş olabileceğini söyledi.
Britton, \"Kuluçka sırasında eğer yumurta fazla ısınırsa, bu durum hücre bölünmesinde hatalara yol açıp mutasyonların gerçekleşmesine neden olabilir\" dedi.
Nadir olarak görülen bir beyaz timsah olan Pearl\'ün ortaya çıkmasına yerel halk sevinirken, ülkenin turizm operatörleri de, Pearl sayesinde bölgenin turzim değerinin artacağını düşünüyor. (Fotoğraflı)

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