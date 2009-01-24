Avustralya'da Murray rüzgarı



Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda favori raketler tur atlamayı başarırken, tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Andy Murray, Kurgen Melzer'i 7-5, 6-0 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek tur vizesi aldı.



Sezonun ilk Grand Slam mücadelesi Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na üçüncü tur karşılaşmalarıyla devam edildi.



Melbourne Park kortlarında yapılan, toplam 22 milyon Avustralya Doları ödüllü turnuvada tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Britanyalı Andy Murray, Avusturyalı Kurgen Melzer ile karşılaştı.



Karşılaşmanın ilk setini zorlanmasına rağmen 7-5 kazanmayı başaran Murray, ikinci seti 6-0, üçüncü seti de 6-3 kazanarak bir üst tura yükseldi.



Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, Alman Tommy Haas ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında fazla zorlanmayan Nadal, ilk seti 6-4, ikinci ve üçüncü seti de 6-2'lik sonuçla kazanarak tur atlayan taraf oldu.



5 numaralı seribaşı Jo-Wilfred Tsonga, İsrailli rakibi Dudi Sela'ya 1 set vermesine karşın tur atlamayı bildi. İlk iki seti 6-4 ve 6-2 kazanan Fransız raket, üçüncü seti 6-1 kaybetti. Çabuk toparlanan Tsonga, 4. seti de 6-1 alarak korttan 3-1 üstünlükle ayrıldı.



Tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Gilles Simon, Hırvat raket Mario Ancic'i 7-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle turnuvanın dışına iterken, 9 numaralı seribaşı James Blake de Rus Igor Andreev'i 6-3, 6-2, 3-6 ve 6-1'lik setlerle 3-1 kazanarak tur vizesi aldı.



Çok rahat bir oyun sergileyen Fernando Verdasco ise, Çek rakibi Radek Stepanek'i 6-4, 6-0 ve 6-0'lık setlerle 3-0 mağlup etmeyi başararak adını bir üst tura yazdırdı.



Fernando Gonzalez ve Richard Gasquet arasındaki mücadele ise büyük bir çekişmeye sahne oldu. 13 numaralı seribaşı Gonzalez, 5 set sonunda korttan 3-2 galip ayrılarak rakibini saf dışı bıraktı.





TEK BAYANLAR



Bayanlarda ise turnuvanın 2 numaralı seribaşı ABD'li raket Serena Williams korta çıktı. Çinli rakibi Shuai Peng karşısında çok rahat bir oyun sergileyen Williams, maçı da 6-1 ve 6-4'lük setlerle kazanarak tur atladı.



Avustralyalı rakibi karşısında oldukça zorlanan 4 numaralı seribaşı Rus Elena Dementieva ise, 7-6 ve 6-4'lük setlerle karşılaşmayı 2-0 kazanmayı bildi.



Bir diğer Rus raket Svetlana Kuznetsova ise, Ukraynalı Alona Bondarenko 7-6, 6-4'lük iki setle mağlup ederek yoluna devam etti.

