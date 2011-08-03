Avustralya'da korkutan bomba ihbarı!

T24

Sydney'in en zengin mahallelerinden Mosman'daki milyon dolarlık villasında gözlerini açar açmaz boynundaki tasma bombasını fark eden 18 yaşındaki genç kız hemen polisi aradı.



Hemen olay yerine gelen polis, evin etrafında güvenlik kordonu oluştururken, televizyon kanalları olay yerine akın etti. Kızın kurtarma operasyonu Avustralya’daki televizyonlarda flaş haber olarak geçti.







Avustralya'nın ABC televizyonunun idari direktörü Mark Scott, bomba imha ekiplerinin, on saati aşkın süren operasyon sonucunda genç kızın bağlı olduğu bombadan kurtarıldığını bildirdi.





BOMBA AKTİF HALDEYDİ



Operasyon sırasında villadaki durum hakkında bilgi veren Yeni Güney Galler eyaleti polis yetkilisi Mark Murdoch, “çok ciddi ve hassas bir durum içinde olduklarını” söyledi. Murdoch, “Bombanın aktif olduğunu düşünüyoruz… Patlayıcının genç kadının vücuduna tam olarak nasıl bağlandığından emin değiliz ama kendisinin tehdit altında olduğunu söyleyebiliriz” dedi.



Murdoch, “genç kızın bombadan uzaklaşamayacak durumda olduğunu” ifade etti. Genç kız, vücuduna bağlanan bombanın etkisiz hale getirilmesi için polisin talimatlarına göre hareket ediyor. Murdoch, ilk müdahalede şok geçiren kızın şu an sakin olduğunu ve yanındaki uzmanların kendisine yardımcı olduğunu belirtti.





POLİS EVİ ABLUKAYA ALDI



Yerel saatle 12.40’ta polisi arayan genç kız, “bir bomba tespit ettiğini” belirtti. Polis, genç kızın verdiği bilgiler doğrultusunda “boynuna bir bomba bağlanmış olduğunu anladıklarını” açıkladı. Polis, bu durumun Avustralya’da daha önce eşi görülmemiş bir olay olduğuna dikkat çekti.



Polis, Sydney’in en zengin ailelerinden birine mensup olan ve adı verilmeyen kızın babasına ulaştı. Babası, kızının “bir haraç alma olayına” kurban gitmiş olabileceğini söyledi.



Genç kızın üç hafta önce 18 yaşına girdiği ve liseden mezun olmaya hazırlandığı da ifade edildi.



Olayın yaşandığı sokakta aynı zamanda ünlü yarışçı Gai Waterhouse ve Avustralyalı eski rugby yıldızları Phil Kearns ve John Eales’in de evlerinin bulunduğu belirtildi.





TESTERE SERİSİNİ ARATMIYOR



Avustralya'da yaşanan bu olay, geçtiğimiz yıllarda sinemalarda büyük ilgi gören Testere serisini anımsattı.