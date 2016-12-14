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Dünya

Avustralya'da kaçırılan turisti İngiltere'deki babasına attığı mesaj kurtardı

İngiliz gezgin kadını, "Baba acele et" mesajı kurtadı

14 Aralık 2016 15:37

İngiliz genç gezgin Mary Kate Heys, Avustralya’da bindiği araçta kaçırıldığını anlayınca babasına attığı mesaj sayesinde kurtarıldı.

Mary Kate Heys, Avustralya’nın Queensland eyaletinden Brisbane’a gitmek için kaldığı hostelde tanıştığı İsveçli bir gencin aracına bindi. İsmi açıklanmayan genç, planlanan rotadan saptı ve Mary’nin araçtan inmesine izin vermedi. Büyük panik yaşayan Mary, “Yol için GPS’i kullanıyorum” bahanesiyle telefonunu kullanarak İngiltere’nin Manchester kentindeki babasından yardım istedi.

"Baba acele et"

Mary mesajlarında, “Baba, bir adam tarafından kaçırıldım. Avustralya polisini araman lazım. Acele et lütfen” diye yazdı. Babasına ayrıca cep telefonundan yerini gösteren konum attı. İngiliz baba da Avustralya’daki polisi arayıp ihbarda bulunarak kızının yerini bildirdi. Polisin aracı bulmasıyla Mary kurtarılırken, İsveçli genç gözaltına alındı. Genç kadın, yaşadığı korku dolu anlarla ilgili İngiliz basınına yaptığı açıklamada “Kesinlikle seri katil gibi bakıyordu. Öldürüleceğimden emindim” dedi. Akli dengesi yerinde olmadığı için hastaneye kaldırılan İsveçli gence ise herhangi bir suçlama yöneltilmeyecek.

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