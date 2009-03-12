Avustralya’da işsizlik son dört yılın zirvesinde

Avustralya'da Şubat ayında işsizlik ocakta yüzde 5.2’ye yükselerek neredeyse son 4 yılın zirvesine çıktı.



İşsizliğin artması, Avustralya'da büyük faiz indirimleri ve hükümetin ekonomiye milyarlarca dolar pompalamasına karşın çalkantının sürdüğünü gösteriyor.



Avustralya İstatistik Bürosu, Ocak ayında yüzde 4,8 olan işsizlik oranının geçen ay yüzde 5,2'ye yükseldiğini bildirdi.



Ekonomistler, işsizlik oranının yüzde 5'e yükselmesini bekliyorlardı.



Toplam işsizlik 1800 kişi artarak 10,8 milyona ulaşırken, tam zamanlı işsizlik 53 bin 800 düştü, ancak yarı zamanlı işsizlik 55 bin 600 arttı.



Avustralya hükümeti, geçen birkaç ayda toplam 52,4 milyar Avustralya doları (34 milyar dolar) tutarında iki ayrı teşvik paketi açıklamış, merkez bankası da faiz oranlarını Eylül ayından bu yana yüzde 4 düşürmüştü.

