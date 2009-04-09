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Ekonomi

Avustralya’da işsizlik son 5 yılın zirvesinde

Avustralya'da işsizlik mart ayında son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

09 Nisan 2009 03:00

Avustralya'da işsizlik mart ayında son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Avustralya İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamada, küresel ekonomik krizin devam eden etkileriyle, Şubat ayında yüzde 5,2 olan işsizlik oranının geçen ay yüzde 5,7'ye çıktığı bildirildi.

Böylece, ülkede işsizlik 2003 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu.

Ekonomistler, mart ayında işsizlik oranının yüzde 5,4 olmasını bekliyorlardı.

Geçen ay toplam istihdam 34 bin 700 düşerek, 10,8 milyon olurken, tam zamanlı çalışanlar 38 bin 900 azaldı, buna karşılık yarı zamanlı çalışanlar 4 bin 200 arttı.

Başbakan Yardımcısı Julia Gillard, gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel mali kriz ve durgunluğun dünya genelinde istihdamı vurduğunu ve Avustralya'da da belirgin bir etki olduğunu söyledi.

HSBC Avustralya ve Yeni Zelanda Başekonomisti John Edwards ise istihdamın zayıflığı konusunda herhangi bir şüphe olmadığını ancak düşüşün azar azar devam edeceğini düşündüklerini ifade etti.

Edwards, gelecek yılın ilk çeyreğinde işsizliğin en az yüzde 7,5'a çıkmasını beklediklerini kaydetti.

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