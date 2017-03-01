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BBC Türkçe

Avustralya'da IŞİD'e katılan kişilerin yaş aralığı düşüyor

Avustralya istihbarat örgütü başkanı, gittikçe daha genç yaştaki Avustralyalının Irak Şam İslam Devleti'nce (IŞİD) radikalleştirildiği uyarısında bulundu

01 Mart 2017 15:36

Avustralya istihbarat örgütü, gittikçe daha genç yaştaki Avustralyalının Irak Şam İslam Devleti'nce (IŞİD) radikalleştirildiği uyarısında bulundu.

Avustralya Güvenlik İstihbarat Organizasyonu (ASIO) başkanı Duncan Lewis, "(Yaş aralığı) bir kaç yıl içinde 10 yaş düştü" dedi.

Lewis 2013 yılında Sunni İslam kökenli radikallerin yüzde 45'inin 25 ila 34 yaşlarında olduğunu, iki yıl sonra yapılan araştırmada ise bu kişilerin yüzde 40'ının 15 ila 24 yaş arasında olduğunun görüldüğünü belirtti.

Sunni İslam'ın aşırı yorumunun Avustralya'ya yönelik en büyük tehdit olduğu da niteleyen Lewis, Avustralyalı Müslümanların yüzde 99.9'unun ASIO izlemesinde olmadığını da kaydetti.

"Avustralyalı Müslümanların yüzde 99.9'u güvenlik endişesi yaratabilecek faaliyetlerde bulunmadılar ve Avustralya Güvenlik İstihbarat Organizasyonu'nun peşinde olduğu kişiler değiller."

Açıklama, 42 yaşındaki bir Avustralyalı'nın IŞİD'e füze kullanımı konusunda tavsiye verdiği şüphesi üzerine gözaltına alınmasının ardından geldi.

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