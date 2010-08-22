-AVUSTRALYA'DA İLK KEZ BİR MÜSLÜMAN PARLAMENTODA SİDNEY (A.A) - 22.08.2010 - Avustralya'da yapılan genel seçimler sonucunda ilk kez bir Müslüman parlamentoya girdi. Avustralya'da yapılan seçimlerin ardından bugün açıklanan sonuçlara göre İşçi Partili Boşnak kökenli Ed Husiç, Sidney'den seçilerek parlamentoya giren ilk Müslüman oldu. Öte yandan Muhafazakar Partili Ken Wyatt'ın da Batı Avustralya bölgesinde İşçi Partili adayla başa baş gittiği ve büyük olasılıkla parlamentoya giren ilk yerli olacağı belirtildi. Zaferinden emin görünen Wyatt, kazanması halinde yapacağı konuşmada, yerlilerin 2 asır boyunca maruz bırakıldığı haksızlıklardan ötürü 2008'de parlamentoda özür dileyen İşçi Partili eski başbakan Kevin Rudd'a saygılarını sunacağını kaydetti. Bu arada, parlamento tarihinin en genç üyesi de kuzeyden çıktı. 20 yaşında, hala öğrenci olan ve bu seçimlerde ilk kez oy kullanan Wyatt Roy Muhafazakar Partinin yeni milletvekili seçildi.