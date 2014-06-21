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Spor

Avustralya'da ilk cebi Felipe Massa kazandı

Formula 1'de sezonun 8. yarışı Avusturya Grand Prix'sinde ilk cep Williams-Mercedes'in Brezilyalı pilotu Felipe Massa'nın oldu

21 Haziran 2014 20:46

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı  Avusturya Grand Prix'sine Williams-Mercedes'in Brezilyalı pilotu Felipe Massa ilk sırada başlayacak.
 
Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4 bin 326 metrelik Red Bull Ring Pisti'nde yapılan sıralama turlarında, "pole pozisyonu" 1:08.759'luk derecesiyle  Williams-Mercedes takımının Brezilyalı pilotu Massa'nın oldu. Valtteri Bottas, 1:08.846'lık derecesiyle takım arkadaşı Massa'nın  gerisinde ikinci en iyi zamanı elde etti. Mercedes'in Alman pilotu Nico Rosberg ise 1:08.944 ile yarışa üçüncü sırada başlama hakkı kazandı.

 


Yarın TSİ 15.00'de yapılacak yarış öncesinde ilk 10 sırayı alan pilotlar ve dereceleri şöyle: 

 

1- Felipe Massa (Williams-Mercedes): 1:08.759
2- Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1:08.846
3- Nico Rosberg (Mercedes): 1:08.944
4- Fernando Alonso (Ferrari): 1:09.285
5- Daniel Ricciardo (Red Bull Racing-Renault): 1:09.466
6- Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes): 1:09.515
7- Daniil Kvyat (STR-Renault): 1:09.619
8-  Kimi Raikkonen (Ferrari): 1:10.795
9- Lewis Hamilton (Mercedes):  -
10- Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes):

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felipe massaformula 1avustralya grand prix

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