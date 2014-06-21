Avustralya'da ilk cebi Felipe Massa kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Avusturya Grand Prix'sine Williams-Mercedes'in Brezilyalı pilotu Felipe Massa ilk sırada başlayacak.



Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4 bin 326 metrelik Red Bull Ring Pisti'nde yapılan sıralama turlarında, "pole pozisyonu" 1:08.759'luk derecesiyle Williams-Mercedes takımının Brezilyalı pilotu Massa'nın oldu. Valtteri Bottas, 1:08.846'lık derecesiyle takım arkadaşı Massa'nın gerisinde ikinci en iyi zamanı elde etti. Mercedes'in Alman pilotu Nico Rosberg ise 1:08.944 ile yarışa üçüncü sırada başlama hakkı kazandı.



Yarın TSİ 15.00'de yapılacak yarış öncesinde ilk 10 sırayı alan pilotlar ve dereceleri şöyle:





1- Felipe Massa (Williams-Mercedes): 1:08.759

2- Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1:08.846

3- Nico Rosberg (Mercedes): 1:08.944

4- Fernando Alonso (Ferrari): 1:09.285

5- Daniel Ricciardo (Red Bull Racing-Renault): 1:09.466

6- Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes): 1:09.515

7- Daniil Kvyat (STR-Renault): 1:09.619

8- Kimi Raikkonen (Ferrari): 1:10.795

9- Lewis Hamilton (Mercedes): -

10- Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes):