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Dünya

Avustralya'da iktidara aday 'Seks Partisi'

Avustralya'da haftasonu yapılacak seçimlerde, Muhafazakarlar ve İşçi Partisi'nin yanı sıra Seks Partisi de yarışacak.

18 Ağustos 2010 03:00

T24- Avustralya, haftasonu yapılacak parlamento seçimlerine hazırlanıyor. Partiler, seçmenleri ikna etmek için son kozlarını oynarken, marjinal bir parti farklı "sloganları ve vaatleriyle" dikkat çekiyor.


Avustralya'da iktidardaki İşçi Partisi ve muhalefetteki Muhafazakarlar seçimin güçlü adaylarından. Ancak seçimin en renkli adayı, bu partilerle yarışann ve iki yıl önce kurulan "Seks Partisi".


Fiona Patten liderliğindeki Seks Partisi ilk kez bir seçime katılıyor. Birçokları tarafından marjinal olarak nitelendirilen parti, kadınlardan oluşan ekibiyle renkli bir kampanya yürütüyor.



STRİPTİZCİYİM, POLİTİKA VE MESLEĞİMİ BERABER YÜRÜTECEĞİM

Partinin en renkli adaylarından biri Marianne Leishman. Bir gece kulübünde striptizci olarak çalışan Leishman, milletvekili seçilse de mesleğini bırakmaya niyetli olmadığını söylüyor ve parti politikasını şöyle açıklıyor:

"Biz temel olarak insan haklarıyla kişisel özgürlükleri savunuyoruz. Daha çok cinsellik ve cinsiyet sorunlarına odaklanıyoruz.

Eşcinsellere haklarının tanınması, cinsel eğitim verilmesi, yasaklı sitelere girişin sağlanması, kürtajın yasallaşması gibi girişimlere destek veriyoruz."

Seks Partisi her ne kadar seçimin en dikkat çeken partisi olsa da Cumartesi günü esas yarışın iktidardaki İşçi Partisi ile muhalefetteki Muhafazakarlar arasında geçeceği tahmin ediliyor.

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