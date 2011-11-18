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Dünya

Avustralya'da huzurevindeki yangın: 3 ölü, 32 yaralı SYDNEY (A.A)

18 Kasım 2011 12:06

-Avustralya'da huzurevindeki yangın: 3 ölü, 32 yaralı SYDNEY (A.A) - 18.11.2011 - Avustralya'nın Sydney kentinde bir huzurevinde çıkan yangında en az 3 kişinin öldüğü açıklandı. Yangın alarmı verilmesinden 6 dakika sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, huzurevinin 88 sakininden 32'sinin de yaralandığını bildirdi. Yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu kaydedildi.  Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Görgü tanıkları, yangının iki noktada aynı anda başladığını ifade ediyor.  Soruşturma başlatan polis, bu şekildeki yangınların önce "şüpheli" olarak değerlendirildiğini bildirdi.

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