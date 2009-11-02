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Dünya

Avustralya'da gemi battı: 25 kişi kayıp

Avustralya açıklarında seyreden bir geminin battığı ve 25 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

02 Kasım 2009 02:00

Avustralya açıklarında seyreden bir geminin battığı ve 25 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Avustralya Sahil Güvenlik yetkilileri, ülkenin kuzeybatısı yönünde, 2 bin kilometre uzaktaki Cocos adaları yakınlarındayken gemiden yardım çağrısı alındığını, bölgedeki gemilerin yaklaşık 40 kişinin bulunduğu öğrenilen gemiye yardım için yönlendirildiğini kaydetti.

Gece boyunca süren yardım çalışmaları sonucu, batan gemide bulunan 15 kişinin kurtarıldığını belirten yetkililer, 25 kişi için arama ve kurtarma çalışmalarının sabah saatlerinde de sürdürüldüğünü söyledi.

Yetkililerin açıklamasında, batan gemiyle ilgili ayrıntı yer almadı.

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