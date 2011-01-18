-AVUSTRALYA'DA FELAKETİN BOYUTU BÜYÜYOR HORSHAM (A.A) - 18.01.2011 - Avustralya'nın kuzeydoğusundan sonra güneyini de etkileyen sel felaketinde son olarak 8 yaşında bir çocuk ölürken, maddi hasarın 20 milyar Avustralya dolarına (15 milyar avro) ulaşabileceği belirtiliyor. Ülkenin kuzeydoğusunda son 40 yılın en büyük sel felaketi en az 31 kişinin ölümüne yol açarken, şiddetli yağışlar güneydeki Victoria eyaletinde 50 kent ve kasabayı vurdu. Eyaletin başkenti Melbourne'un 300 kilometre kuzeybatısındaki 14 bin 200 nüfuslu Horsham kentini su baskını ikiye bölerken, binlerce ev elektriksiz kaldı. Shepparton kentinde de dün kaybolan 8 yaşındaki bir çocuğun cesedinin bulunmasıyla ülkenin güneyi de sellerde ilk kurbanını verdi. Avustralya'nın toplam 5 eyaletini etkileyen sel felaketinin güneyde en az iki hafta süreyle kalması bekleniyor. Kuzeydoğu'daki Queensland eyaletinde 10 kişi halen kayıp. Queensland eyaletinde, temizlik çalışmaları sürdürülüyor. ANZ Bankası'nın değerlendirmesine göre, madencilik ve tarımın ağırlıkta olduğu Queensland'in yeniden imarı 20 milyar doları (yaklaşık 15 milyar avro) bulacak.