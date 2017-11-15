T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avustralya'da eşcinsel evlilik referandum sonuçları açıklandı

İktidarın yanı sıra muhalefet de referandumda 'evet' oyu için kampanya düzenlemişti

15 Kasım 2017 07:42

Avustralya'da eşcinsel evliliklerin yasallaşması yönünde vatandaşların görüşüne başvurulan mektupla halk oylamasında "evet" oyları yüzde 61.6 evet çıktı.

Avustralya İstatistik Kurumu (ABS), ülkede eşcinsel evliliklerin yasallaşmasının önünü açacak, 12 Eylül-7 Kasım tarihlerinde halkın görüşünü yansıttığı mektupla halk oylamasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, oy kullanma hakkına sahip 16 milyon Avustralyalıdan yaklaşık 12,7 milyonunun katıldığı uygulamada "evet" oyları yüzde 61,6 çıktı, "hayır" oyları ise yüzde 38,4'te kaldı.

Katılım oranı yüzde 79.5

Katılımın yüzde 79,5 olarak gerçekleştiği oylamanın sonuçlarının bağlayıcılığı bulunmuyor. Buna karşın ortaya çıkan sonuçlar, ülkede evlilikleri düzenleyen Avustralya Evlilik Yasası'nda değişikliğe gidilmesini isteyen siyasilerin elini güçlendirdi.

Mektupla halk oylamasında "evet" kampanyalarına katılan Başbakan Malcolm Turnbull, sonuçları "ezici" olarak nitelendirdi. Turnbull, Noel'den önce Evlilik Yasası ile ilgili yeni düzenlemeyi parlamentoya getireceklerini bildirdi.

Başbakan Turnbull'un yanı sıra ana muhalefet lideri Bill Shorten ve Yeşiller Partisi lideri Richard De Natale'nin "evet" oyu kullanılması yönünde kampanyalar yürüttüğü yeni düzenlemenin, parlamentoya getirilmesi durumunda yasalaşacağına kesin gözüyle bakılıyor.

ETİKETLER

lgbtieşcinselevlilikavustralyareferandumevet61iktidarmuhalefethayıroy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24