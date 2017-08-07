T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avustralya’da düşen ABD askeri uçağının enkazı bulundu

Kayıp askerlerin kimliği belirlendi

07 Ağustos 2017 21:37

Avustralya Savunma Bakanı Senatör Marise Payne, Queensland eyaletinin Shoalwater Körfezi yakınlarında USS Ronald Reagan uçak gemisine iniş yapmaya çalışırken denize düşen uçağın enkazının bulunduğunu açıkladı.

Payne, yaptığı yazılı açıklamada, cumartesi günü Avustralya kıyılarında denize düşen MV-22 Osprey tipi ABD askeri uçağının enkazının Avustralya Kraliyet Deniz Kuvvetlerine ait HMAS Melville gemisi tarafından tespit edildiğini kaydetti.

Su altındaki operasyonun ilerleyen saatlerde başlayacağını bildiren Payne, "HMAS Melville mürettebatı ve dalgıçlarımız bu akşamdan itibaren su altındaki operasyonlara uzaktan kumanda edilen araçlarla başlayacak." ifadesini kullandı.

Kayıp askerlerin kimliği belirlendi

Düşen uçakta hayatını kaybeden 3 askerden ikisinin kimliği aileleri tarafından tespit edildi. Bu askerlerin Teğmen Benjamin Robert Cross ve Onbaşı Nathan Ordway olduğu belirtildi. Kayıp üçüncü askerin kimliği hakkında bilgi verilmedi.

ABD donanmasının sıklıkla kullandığı, uçak gemilerine helikopter gibi iniş-kalkış yapabilen MV-22 Osprey tipi askeri uçak cumartesi günü Avustralya’nın Queensland eyaletinde Shoalwater Körfezi yakınlarında USS Ronald Reagan uçak gemisine iniş yapmaya çalışırken denize düşmüştü. Uçakta bulunan 26 deniz piyadesinden 23’ü kurtarılmış 3 deniz piyadesinin ise kayıp olduğu açıklanmıştı.

 

ETİKETLER

EnkazuçakAvusturalyaABDaskeri donanma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24