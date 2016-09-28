Avustralya'da denize meteor düştü

Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Queensland eyaletine bağlı Gladstone kenti açıklarında denize düşen bir meteor kentte paniğe neden oldu.

The Gladstone Observer'ın haberine göre, yerel saatle 08.30 sularında gökyüzünde beliren ve hızla dünyaya yaklaşan parlak ışığı gören Gladstone'lular sahile akın etti. Işık kütlesi Gladstone sahili açıklarını adeta güneş gibi aydınlattıktan sonra büyük bir gürültüyle denize düştü

Işık kütlesinin denize düşmesiyle birlikte kentte şiddetli bir sarsıntı meydana gelirken, bazı binaların camları kırılması korkuya yol açtı. Meteoroloji yetkilileri düşen cismin ne olduğu konusunda bir tahminleri olmadığını belirtirken, Harvard Üniversitesi'nden astrofizikçi Prof. Jonathan McDowell, ışık kütlesinin büyük bir meteor olduğunu bildirdi.

Prof. McDowell, denize çarparken yüzlerce kilometre mesafeden görülebilecek kadar büyük bir ışık parıltısı oluşturan cismin muhtemelen 1 metre çapında bir meteor olduğunu belirterek, bunun son yıllarda dünyaya çarpan en büyük meteor olduğunu kaydetti.