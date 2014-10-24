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Dünya

Avustralya'da ‘çocuk istemeyen’ kafe

Avustralya'da bir kafe sahibinin 'yaramaz çocukları' mekânında istemediğini açıklaması tartışmalara neden oldu

24 Ekim 2014 14:57

Avustralya ’da The Little French Café adlı kafenin sahibi Jodie Morris’in “yaramaz çocukları” mekânında istemediğini açıklaması tartışmalara neden oldu.

Independent’ın haberine göre, Morris işletmenin Facebook sayfasından şu açıklamayı yaptı:

“Eğer çocuklarınızın koşuşturacağı ve diğer müşterileri rahatsız edeceği bir alan arıyorsanız, biz bu durumda çocuk dostu değiliz. Ancak, eğer çocuklarınız siz kahvenizin tadını çıkarırken sizinle birlikte masada oturmaktan keyif alacaksa ve uslularsa, o zaman lütfen buyurun."

 

'Kalbim kırılıyor’

 

Birçok kişi tarafından “ayrımcılık yapmakla” eleştirilen yazıyı silen Morris’e destek verenler de bulunuyor. Çocuğunu tek başına büyüttüğünü belirten Morris, mekânı açmak için tüm parasını harcadığının altını çizdi ve “Kafemde durup insanların benim mekânıma ve eşyalarıma zarar verdiğini izlemek zorunda kaldığımda kalbimi kırılıyor. Bazıları duruşumu haklı buluyor, kimisi ise haksız, ancak bu duruşum işletmem için” diyen Morris, "kafenin yaptığı uyarıdan sonra en meşgul dönemine girdiğini" de sözlerine ekledi.

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