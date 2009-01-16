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Dünya

Avustralya'da 'bikinili kadın asker' tartışması

Avustralya Donanması'ndan bir komutan erkeklerin orduya ilgisini artırmak kadın askerlerin bikiniyle eğitim yapmasını istedi

16 Ocak 2009 02:00

Avustralya deniz kuvvetleri yeni asker bulmakta zorlanınca ilginç bir çare buldu. Avustralya Deniz Kuvvetleri'nden bir komutan, erkeklerin orduya ilgisini artırmak kadın askerlerin bikiniyle eğitim yapmasını istedi.

Bir erkek dergisine demeç veren Komutan Tom Phillips, "Eğer kadın askerlerimiz çekici olur ve onları eğitim anında bikini giymeye teşvik edersek, belki erkeklerin orduya ilgisini daha da
artırabiliriz" dedi.

Ancak Phillips'in erkek dergisine bu demeci vermesine feminist kadın örgütleri büyük tepki gösterdi. Avustralya Savunma Bakanlığı da bu konuda bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Bakanlık, Tom Phillips'ın açıklamasının 'kabul edilemez" olduğunu belirtti.

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