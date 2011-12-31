-Avustralya'da başından okla vurulan 8 yaşındaki kız öldü SYDNEY (A.A) - 31.12.2011 - Avustralya'da 8 yaşındaki kız çocuğu, başına ok isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. New South Wales eyaleti polisi, küçük kızın 26 Aralık'ta, eyaletin kuzeyindeki Manilla kasabası yakınlarında başından okla vurulduğunu belirtti. Sydney'deki bir hastaneye kaldırılan ve adı açıklanmayan küçük kızın dün hastanede öldüğü kaydedildi. Olayla ilgili ayrıntılı açıklama yapmayan polisin, olayın kaza sonucu olduğuna inandığı belirtildi.