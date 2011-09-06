-Avustralya'da baba, kızını rehin aldı ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Avustralya'nın Sydney kentinde bir kişinin, çocuklarından birini rehin aldığı bildirildi. The Daily Telegraph gazetesinin internet sitesinde yayımlanan haberde, babanın, 11 yaşındaki kızını Aile Mahkemesinin karşısındaki bir binada rehin tuttuğu belirtildi. Pencereden dışarı baktığında peruk taktığı görülen babanın üzerinde bomba olduğunu söylediği kaydedildi. 50 yaşlarındaki babanın kızını neden rehin aldığı henüz bilinmiyor. Babanın, camı kırarak polise üzerinde isteklerinin yazılı olduğu bir kağıt attığı bildirildi.