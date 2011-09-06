T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avustralya'da baba, kızını rehin aldı ANKARA (A.A)

06 Eylül 2011 16:05

-Avustralya'da baba, kızını rehin aldı ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Avustralya'nın Sydney kentinde bir kişinin, çocuklarından birini rehin aldığı bildirildi. The Daily Telegraph gazetesinin internet sitesinde yayımlanan haberde, babanın, 11 yaşındaki kızını Aile Mahkemesinin karşısındaki bir binada rehin tuttuğu belirtildi. Pencereden dışarı baktığında peruk taktığı görülen babanın üzerinde bomba olduğunu söylediği kaydedildi. 50 yaşlarındaki babanın kızını neden rehin aldığı henüz bilinmiyor. Babanın, camı kırarak polise üzerinde isteklerinin yazılı olduğu bir kağıt attığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24