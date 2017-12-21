Avustralya’da araç yayaların üzerine sürdü: 19 yaralı

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Aralık (DHA) – Avustralya’nın Melbourne kentinde yüksek hızda seyreden bir araç insanların üzerine sürdü. Henüz bir terör saldırısı olup olmadığına dair yetkililerden açıklama gelmeyen olayda aralarında anaokuluna giden bir çocuğun da olduğu 19 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olaya ilişkin iki kişinin tutuklandığı açıklandı.

ABC News’de yer alan habere göre hızlı giden bir aracın hızlı bir şekilde yayalara çarptığı ve ondan fazla insanın yaralandığı olayda bir de küçük yaşlarda bir çocuk yaralandı. Yetkililer 17 kişinin hastanelere götürüldüğünü, iki kişiye de olay yerinde tıbbi müdahale yapıldığı ve yaralıların durumunun net bilinmediği aktarıldı.

Sürücü ve başka bir kişi daha aracın durduğu noktada tutuklandı.

Victoria polisinin yaptığı açıklamaya göre araç Melbourne şehir merkezinde çok sayıda yayaya çarptı. Sky News’de yer alan habere göre yüksek hızda giden bir araç kırmızı ışıkta durmayıp birçok insana çarptı ve kurbanlar arasında bir de anaokuluna giden bir çocuk bulunuyor. (Fotoğraflı)



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- İlk yardım ekiplerinin yaralılara müdahalesi