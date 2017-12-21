T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avustralya’da araç yayaların üzerine sürdü: 19 yaralı

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Aralık (DHA) – Avustralya’nın Melbourne kentinde yüksek hızda seyreden bir araç insanların üzerine sürdü

21 Aralık 2017 13:52

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Aralık (DHA) – Avustralya’nın Melbourne kentinde yüksek hızda seyreden bir araç insanların üzerine sürdü. Henüz bir terör saldırısı olup olmadığına dair yetkililerden açıklama gelmeyen olayda aralarında anaokuluna giden bir çocuğun da olduğu 19 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olaya ilişkin iki kişinin tutuklandığı açıklandı.
ABC News’de yer alan habere göre hızlı giden bir aracın hızlı bir şekilde yayalara  çarptığı ve ondan fazla insanın yaralandığı olayda bir de küçük yaşlarda bir çocuk yaralandı. Yetkililer 17 kişinin hastanelere götürüldüğünü, iki kişiye de olay yerinde tıbbi müdahale  yapıldığı ve yaralıların durumunun net bilinmediği aktarıldı.
Sürücü ve başka bir kişi daha aracın durduğu noktada tutuklandı. 
Victoria polisinin yaptığı açıklamaya göre araç Melbourne şehir merkezinde çok sayıda yayaya çarptı. Sky News’de yer alan habere göre yüksek hızda giden bir araç kırmızı ışıkta durmayıp birçok insana çarptı ve kurbanlar arasında bir de anaokuluna giden bir çocuk bulunuyor. (Fotoğraflı) 

Görüntü dökümü: 
- İlk yardım ekiplerinin yaralılara müdahalesi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıAralık DHAMelbourneHenüzOlayaABC NewsdeYetkililerSürücüSky NewsdeFotoğraflı  Görüntü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24