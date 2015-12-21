T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avustralya’da ‘akşamdan kalma kliniği’ açıldı

Klinikte damardan tedavi ve oksijen tedavisi uygulanacak

Resim: Ramon Class

21 Aralık 2015 15:17

Avustralyada açılan bir klinik, bir gece önce alkolü fazla kullanan kişilerin düşen enerjisini yarım saat içerisinde eski haline döndürmeyi vaat ediyor.

Radikal’in haberine göre akşamdan kalma hissini yok etmek için özel olarak hizmet verecek olan klinik, Avustralya’da türünün ilk örneği olarak tarihe geçti.

Eski bir avukat olan kurucusu Max Petro, Amerika’da kayak eğitmenliği yaparken gördüğü damardan tedavi ve oksijen tedavisini Avustralya’da da kullanabileceğini düşündü ve  kendisinin öğrencilik yıllarında deneyimlediği, çok kısa sürede akşamdan kalmalık hissinden kurtulduğunu söylediği tedavileri açtığı klinik için kullanmaya karar verdi.

Perşembeden pazartesiye hizmet veren kliniğin uzmanlaşacağı alana önceleri tıp savunucularından tepki gelmiş ancak Petro verilen hizmetin Avustralya’nın yasalarla belirlenmiş sağlık standartlarında olduğunu kanıtlandı. Üstelik klinikte çalışanların sağlık alanında uzmanlaşmış kişiler olduğu belirtildi.

ETİKETLER

akşamdan kalmanasıl kurtulurne lazımkaç saatavustralya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24