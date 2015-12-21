Avustralya’da ‘akşamdan kalma kliniği’ açıldı

Avustralyada açılan bir klinik, bir gece önce alkolü fazla kullanan kişilerin düşen enerjisini yarım saat içerisinde eski haline döndürmeyi vaat ediyor.

Radikal’in haberine göre akşamdan kalma hissini yok etmek için özel olarak hizmet verecek olan klinik, Avustralya’da türünün ilk örneği olarak tarihe geçti.

Eski bir avukat olan kurucusu Max Petro, Amerika’da kayak eğitmenliği yaparken gördüğü damardan tedavi ve oksijen tedavisini Avustralya’da da kullanabileceğini düşündü ve kendisinin öğrencilik yıllarında deneyimlediği, çok kısa sürede akşamdan kalmalık hissinden kurtulduğunu söylediği tedavileri açtığı klinik için kullanmaya karar verdi.

Perşembeden pazartesiye hizmet veren kliniğin uzmanlaşacağı alana önceleri tıp savunucularından tepki gelmiş ancak Petro verilen hizmetin Avustralya’nın yasalarla belirlenmiş sağlık standartlarında olduğunu kanıtlandı. Üstelik klinikte çalışanların sağlık alanında uzmanlaşmış kişiler olduğu belirtildi.