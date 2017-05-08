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Dünya

Avustralya'da 5 kişiden 1'i "intikam pornosu mağduru"

Mağduriyet yaşama riskinin yerli, engelli ya da LGBT gibi azınlık olan gruplar için daha yüksek olduğu belirtiliyor

08 Mayıs 2017 17:35

Avustralya'da 5 kişiden 1'inin rızaları dışında çıplak ya da cinsel içerikli fotoğraflarının çekildiği kaydedildi.

Ülke çapında 4 bin 200 kişiyle yapılan araştırmada, kadın ve erkeklerin bu duruma eşit oranda maruz kaldığı kaydedildi.

'İntikam pornosu' konusunda yapılan en geniş araştırmayı yürütenler, ülkede tacizin sanıldığından daha yaygın olduğunu belirtiyorlar.

RMIT ve Monash üniversiteleri tarafından yapılan araştırmada erkeklerin bu suçu daha çok işlediği, kadınların ise güvenlikleriyle ilgili büyük endişeler taşıdıkları kaydediliyor.

"Suç kapsamına alınmalı"

Mağduriyet yaşama riskinin yerli, engelli ya da LGBT gibi azınlık olan gruplar için daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Araştırmacılar, fotoğrafla tacizin bir suç kapsamına alınması ve mağdurlara yardım için bir çağrı merkezi kurulmasını öneriyorlar.

Araştırmacı Doktor Nicola Henry, "Fotoğrafla taciz o kadar hızlı bir biçimde mesele haline geldi ki, kanunlarımız ve politikalarımız yetişmekte zorlanıyor" diyor.

"Bu sadece 'intikam pornosu' ile alakalı değil, fotoğraflar 'ilişkimizin tadı kaçtı' senaryosunun ötesinde kontrol etmek, taciz etmek ve aşağılamak için kullanılıyor."

Avustralya'da sadece iki eyalette rıza olmadan fotoğraflarının dağıtılmasına ilişkin kanun bulunuyor.

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