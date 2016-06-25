Avustralya’da 2 bin kişi sokak iftarına katıldı

Avustralya’nın Melbourne kentinde bu sene yedincisi düzenlenen geleneksel sokak iftarında Müslümanların yanı sıra farklı inançlara mensup çok sayıda Avustralyalı birlikte iftar yaptı.

Anadolu Ajansı'ndan Recep Şakar'ın haberine göre, Melbourne Meadow Heights Camisi avlusunda Avustralya Milli Görüş Teşkilatları Sareera Gençlik tarafından organize edilen sokak iftarına, Türklerin yanı sıra bölgede yaşayan Müslümanlar ve farklı inançlara mensup Avustralyalılar da yoğun ilgi gösterdi. Cami avlusu ile birlikte külliye, cami içi ve bahçeyi de dolduran vatandaşlar oruçlarını birlikte açtı.

Bu yıl yedincisi düzenlenen ve 2 binden fazla kişinin katılımıyla düzenlenen iftar yemeğine İşçi Partisi’nden Federal Milletvekili Maria Vamvakinou, Victoria Milletvekili Frank McGuire, Melbourne Konsolosu Ersel Özdemir, Hume Belediye Başkanı Helen Patsikatheodorou’nun yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Sokak iftarını organize eden Sareera Gençlik Başkanı Zeynep Sertel, iftara duyulan ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, "Elhamdülillah çok memnunuz, program çok başarılı geçti, bu senede sokak iftarında halkımız bizi yalnız bırakmadı." dedi.

Sertel, ilk olarak 2009 yılında organize edilen ve her geçen gün daha fazla ilgi gören sokak iftarında bu sene Türkiye ve Avustralya hükümetlerinden maddi destek aldıklarını söyledi.

İftarın ardından cami bahçesine kurulan Türk kahvesi çadırı, patlamış mısır, simit, çay, tatlılar ve pamuk şekeri katılımcıların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Yılda bir kez de olsa Sultanahmet havasını hissetmeye çalıştıklarını dile getiren katılımcılardan Fatma Ünal, "Gerçekten kendimizi tamamen Türkiye’de gibi hissettik, ortam çok güzel, yemekler çok güzel, Osmanlı çağrışımı var, Türkiye çağrışımı var." şeklinde konuştu.