Avustralya'da 12 yaşındaki çocuk 1300 kilometre araç sürdü

Avustralya'da arabayla ülkenin doğusundan batısına gitmeyi planlayan 12 yaşındaki çocuk polis tarafından durduruldu ve tutuklandı. Polis kırık tampon nedeniyle aracı durdurduğunda, çocuk seyahatinin 1300 kilometrelik bölümünü tamamlamıştı.

Ülkenin doğu kıyısındaki Kendall kentinden yola çıkan çocuğun 4 bin kilometre yol katederek batı kıyısındaki Perth şehrine gitmeyi çalıştığını açıkladı. Adı açıklanmayan çocuğun Broken Hill kentinde tutuklandığı duyuruldu. Daha önce polise oğullarının kaybolduğunu bildiren anne ve babası ise çocuğu Pazar günü teslim aldı.

"Ailesi çocuğu arıyordu"

Polis müfettişi Kim Fehon, "Çocuk ailesinin arabasını almış. Evden gider gitmez ailesi onun kaybolduğunu polise bildirmiş. Ailesi çocuğu arıyordu" dedi. Çocuğun ıssız ve vahşi New South Wales bölgesinde yalnız başına ve fark edilmeden nasıl yolculuk ettiği bilinmiyor.

Polis yetkilileri "şoförün", çocuk suçlular yasası kapsamında suçlanabileceğini açıkladı.