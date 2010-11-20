-AVUSTRALYA'DA 10 SIĞINMACI DUDAKLARINI DİKTİ ADELAIDE (A.A) - 20.11.2010 - Avustralya'da 10 sığınmacı, mültecilik başvurularının değerlendirildiği süreçte meydana gelen gecikmeleri protesto etmek için dudaklarını dikti. Christmas Adası'ndaki bir merkezde tutulan 10 erkek sığınmacının, dün sabah dudaklarını diktiği, tıbbi yardımı geri çevirdiği, su ve şekerle beslendiği belirtildi. Avustralya Göç Bakanı Chris Bowen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu durum, hem benim hem de birçok Avustralyalı için üzücü" diyerek, mültecilik başvurularının sonucunu değiştirmek için yapılan her türlü protestonun işe yaramayacağını, her sığınmacının aynı süreçten geçtiğini söyledi. Bowen, hükümetin, herhangi bir kişinin ölümünü engellemek için gerekirse mevcut duruma müdahale edeceğini sözlerine ekledi. Avustralya uzun zamandır, yoksul ve çoğunlukla savaşın vurduğu ülkelerden gelen insanların hedefi konumunda. Ülkeye, son yıllarda en fazla sığınmacı Afganistan, Irak ve İran'dan geldi. Bazı sığınmacılar, Christmas Adası'ndaki gibi merkezlerde bir yıldan fazla tutuluyor.