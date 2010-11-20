T24 LogoT24 Logo
Dünya

AVUSTRALYA'DA 10 SIĞINMACI DUDAKLARINI DİKTİ ADELAIDE (A.A)

20 Kasım 2010 09:36

-AVUSTRALYA'DA 10 SIĞINMACI DUDAKLARINI DİKTİ ADELAIDE (A.A) - 20.11.2010 - Avustralya'da 10 sığınmacı, mültecilik başvurularının değerlendirildiği süreçte meydana gelen gecikmeleri protesto etmek için dudaklarını dikti. Christmas Adası'ndaki bir merkezde tutulan 10 erkek sığınmacının, dün sabah dudaklarını diktiği, tıbbi yardımı geri çevirdiği, su ve şekerle beslendiği belirtildi. Avustralya Göç Bakanı Chris Bowen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu durum, hem benim hem de birçok Avustralyalı için üzücü" diyerek, mültecilik başvurularının sonucunu değiştirmek için yapılan her türlü protestonun işe yaramayacağını, her sığınmacının aynı süreçten geçtiğini söyledi. Bowen, hükümetin, herhangi bir kişinin ölümünü engellemek için gerekirse mevcut duruma müdahale edeceğini sözlerine ekledi. Avustralya uzun zamandır, yoksul ve çoğunlukla savaşın vurduğu ülkelerden gelen insanların hedefi konumunda. Ülkeye, son yıllarda en fazla sığınmacı Afganistan, Irak ve İran'dan geldi.  Bazı sığınmacılar, Christmas Adası'ndaki gibi merkezlerde bir yıldan fazla tutuluyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24