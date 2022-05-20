Avustralya yarın federal seçimler için sandık başına gidecek

Avustralyalılar, üç yıl boyunca ülkeyi yönetecek 47'nci hükümeti belirlemek üzere yarın sandık başında olacak.

Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin belirleneceği seçimler, 9 yıldır iktidarda bulunan Liberal-Ulusal parti koalisyon hükümeti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi arasında yapılacak.

Başbakan Scott Morrison yönetimindeki iktidar kanadının ve Anthony Albanese liderliğindeki İşçi Partisi, seçim kampanyalarını tamamlamasının ardından, Liberal-Ulusal hükümeti dördüncü kez iktidara gelmek için yarışacak.

Yaklaşık 26 milyonluk nüfusa sahip ülkede 17,2 milyon seçmen, yeni meclisi belirlemek üzere yarın oy kullanacak.

2018'den bu yana Liberal-Ulusal Parti koalisyon hükümetinin başbakanı olarak görev yapan Morrison'un yarışı kaybetmesi durumunda, Albanese neredeyse 10 yıl sonra ilk kez İşçi Partisi hükümetini kuracak.

Temsilciler Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için partilerin 151 sandalyenin en az 76'sını kazanması gerekiyor.

Anket sonuçları İşçi Partisini işaret ediyor

Ülkede yapılan anketlere göre, Albanese'nin liderliğinde seçime hazırlanan ana muhalefetteki İşçi Partisinin seçimi kazanacağı öngörülüyor.

Seçmenlerin, Kovid-19 aşılarının yurt dışından temini, ülkeye dağıtımı ve vatandaşlara uygulanmasındaki problemler nedeniyle Morrison hükümetine tepkisi anket sonuçlarına yansımış durumda.

Morrison, 2019'daki son genel seçim öncesindeki anketlerde de geride göründüklerini hatırlatarak bu seçimlerden de zaferle çıkacaklarını iddia ediyor.

Albanese, seçmenlere "devrim değil, yenileme" sözü veriyor

Uzun yıllardır siyasetin içinde yer alan 59 yaşındaki Albanese, seçmenlere "devrim değil, yenileme" sözü veriyor.

Albanese, partisinin yarınki seçimleri kazanması durumunda, hava kuvvetleri için ABD yapımı silahlı insansız hava aracını almayı tercih edeceğini söylüyor.

Covid-19 salgını sırasında ana muhalefet liderliği yapan Albanese'in, seçmenlere yeteri kadar ulaşıp ulaşamadığı konusu ise tartışılıyor.

Albanese, Avustralya halkı için ücretsiz sağlık sistemini savunmasının yanı sıra Cumhuriyetçi ve ragbi hayranı olarak tanınıyor.

Anketlerde partisinin önde olmasını değerlendiren ve henüz yorum yapmanın çok erken olduğunu dile getiren İşçi Partisi lideri Albanese, "Anketler iner ve çıkar. Bir süredir öndeyiz, önde olmayı tabii ki tercih ederiz ama önemli olan seçim gününde çıkan sonuçlardır." diye konuştu.

Morrison, "daha uzlaşmacı bir lider olma" sözü veriyor

Yaklaşık 4 yıldır başbakanlık görevini yürüten Morrison, muhalefetteki İşçi Partisine oy vermenin "riske girmek" olacağını belirterek yeniden göreve gelmeleri durumunda daha uzlaşmacı bir lider olmayı vadediyor.

Morrison, seçimi kaybetmesi durumunda kenara çekilmeyi düşünmediğini vurgulayarak Liberal-Ulusal koalisyonu kazandığı takdirde ise daha kapsayıcı olacağını savunuyor.

Bunun yanı sıra seçimi güçlü ya da zayıf bir ekonomi arasında tercih olarak niteleyen Morrison, zayıf bir ekonominin hayatları daha da zorlaştıracağına işaret ediyor.

Morrison, yeniden göreve gelmeleri durumunda daha uzlaşmacı bir lider olacağına dair söz veriyor.

Zorunlu oylama

Avustralya halkının tamamın diğer seçimlerde de olduğu gibi bu seçimlerde de oy kullanmak zorunluluğu bulunuyor.

Avustralya Seçim Komisyonunun kayıtlarına göre 17 milyon 228 bin 900 bin kayıtlı seçmenin olduğu ülkede, oy kullanmayanlar 20 Avustralya doları para cezasına çarptırılıyor.

Yarın düzenlenecek federal seçimlere katılımın yüzde 90’ı geçmesi bekleniyor​​​​​​​.

18 Mayıs 2019'da seçimlerden zaferle çıkan Liberal-Ulusal Parti koalisyonu 77 milletvekiliyle tek başına iktidara gelirken İşçi Partisi 68, Yeşiller, United Australia, Katter’s Australia ve Centre Alliance partileri 1’er milletvekili çıkartmıştı.