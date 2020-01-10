Avustralya yangınları: Sert rüzgar ve aşırı sıcaklar nedeniyle 'zor' bir gün bekleniyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın uydu fotoğrafları, Avustralya'da soyları tehlike altında olan pek çok hayvan türüne ev sahipliği yapan Kanguru Adası'nın üçte birinin yandığına işaret ediyor.
Terra uydusunun fotoğraflarında daha önce yeşil olan alanların kahverengiye dönüştüğü görülüyor.
Güney Avustralya eyaletine bağlı Kanguru Adası, denizaslanları, koala, ornitorenk ve kıtaya özgü pek çok kuş türüyle biliniyor.
Uzmanlar, adada en az 25 bin koalanın öldüğünü belirtiyor.
Yangınların yayılmasında "iklim krizinin" etkisi var mı?
Avustralya'da yangınların bu kadar büyümesi ve kontrol altına alınamamasında yazların daha sıcak ve kuru geçmesinin etkisi var.
Avustralya 2019'da tarihinin en sıcak ve kuru yazını geçirdi. Bunun bir nedeni küresel ısınma ve artık "kriz" olarak tanımlanan iklim değişikliği.
Yazların daha uzun, sıcak ve kuru geçmesiyle, tarımsal alanlar daha kuru bir hale geliyor, dolayısıyla daha kolay tutuşuyor ve yangınların daha hzlı yayılıyor.
Yazın normalden sıcak geçmesindeki bir diğer etken ise Hint Okyanusu'nda görülen çift kutuplu iklim olayı.
Hint Okyanusu Dipolü olarak adlandırılan olayda deniz üst yüzeyi sıcaklıkları batı tarafında daha yüksekken, doğu tarafında daha serin oluyor.
Bu iki taraf arasındaki sıcaklık farkı bu yıl son 60 yılın zirvesinde.
Bunun sonucu olarak da doğu Afrika'da ortalamanın üzerindeki şiddette yağmurlar ve seller görülürken, güneydoğu Asya ve Avustralya'da kuraklık yaşanıyor.
Yetkilier 4 aydan uzun süredir devam eden yangınların, ciddi bir yağış olmadığı sürece söndürülemeyeceğini belirtiyor.