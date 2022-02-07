Avustralya, yaklaşık iki yılın sonunda kapılarını turistlere açıyor

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Koronavirüs'ün yayılmasını yavaşlatmak için sınırı vatandaş olmayanlara kapattıktan yaklaşık iki yıl sonra, 21 Şubat'tan itibaren tüm aşılı vize sahiplerine sınırlarını tamamen yeniden açacaklarını söyledi.

Avustralya sınırı Mart 2020'de kapattı ancak göçmenlerin, uluslararası öğrencilerin ve gezginlerin Aralık ayında ülkeye girişine izin vermeye başladı.

Canberra'da düzenlediği basın toplantısında Morrison, "Çifte aşı yaptırdıysanız, sizi Avustralya'ya tekrar davet etmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

Sıkı sınır kontrolleri ve ani kilitlenmeler, Avustralya'nın Koronavirüs sayılarını birçok ülkeden çok daha düşük tutmasına yardımcı oldu, ancak son haftalarda hızla yayılan Omicron varyantının körüklediği vakalar rekor seviyelere ulaştı.