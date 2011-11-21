-Avustralya Türkçeyi müfredata aldı ANKARA (A.A) - 21.11.2011 - Yaklaşık 150 bin Türk'ün yaşadığı Avustralya'da hükümet, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Avustralya'daki Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışması sonucu, Türkçeyi ulusal müfredata almayı kabul etti. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bünyesinde başlatılan çalışmalarda, Yurtdışı Türklerden sorumlu Devlet Bakanı Faruk Çelik tarafından Avustralya Göç ve Vatandaşlık Bakanı Chris Bowen'e mektup gönderildi, dost ülke Avustralya'nın Türkçeyi ulusal müfredata alması rica edildi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından ayrıca, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Bakanlığı, TBMM Avustralya Dostluk Grubu, Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü de konuyla ilgili bilgilendirildi ve kurumlararası eşgüdüm sağlanarak Türkçenin ulusal müfredata alınması konusu Avustralya makamlarının dikkatine sunuldu. Konuyla ilgili Avustralya Ulusal Meclisi'nde temsil edilen milletvekillerine bilgi sunuldu ve Türkiye ve Avustralya'nın uzun yıllar devam eden dostluğuna binaen Türkçenin ulusal müfredata alınmasının önemi ifade edildi. Bunun için ayrıca, ülkedeki Türk sivil toplum kuruluşları haberdar edildi ve Türk sivil toplum kuruluşları, hem iktidar hem de muhalefet milletvekillerine mektuplar göndererek, Türkçe konuşan toplum üyesinin 150 bin civarında olduğunu, bu yüzden hükümetin Türkçeyi ulusal müfredata alması talep edildi. Avustralya, Türk toplumundan gelen bu talepleri değerlendiren Avustralya Ulusal Müfredatı Belirleme Otoritesi (ACARA), Türkçenin de ulusal müfredatta öğretilecek yabancı diller arasına alınmasını kararlaştırdı. Konuyla ilgili Avustralya Eğitim Bakanı Peter Garreth, bugün yayımladığı basın bildirisinde, Türkçeyle birlikte Çince, İtalyanca, Arapça, Fransızca, Almanca, Hintçe, Endonezyaca, Japonca , Korece, Yunanca, İspanyolca ve Vietnamcanın da ulusal müfredat programına alındığını açıkladı.