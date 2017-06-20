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Dünya

Avustralya, Suriye'ye yönelik operasyonları askıya aldı

Rusya dün Fırat'ın batısına geçen tüm koalisyon unsurlarının hedef olarak görüleceğini duyurmuştu

20 Haziran 2017 12:25

Avustralya, ABD'nin pazar günü Suriye ordusuna ait bir savaş uçağını düşürmesi ve sonrasında Rusya'nın ABD öncülüğündeki koalisyona yönelik tehditleri üzerine Suriye'deki hava saldırılarını askıya aldığını açıkladı.

Avustralya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir önlem olarak, Avustralya Savunma Gücü'nün (ADF) Suriye'ye hava operasyonları geçici olarak askıya alındı" denildi.

Rusya dün yaptığı bir açıklamada Suriye'de Fırat'ın batısında uçan ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının potansiyel hedef olarak görüleceği ve füze sistemleri ve askeri uçaklarla takip edileceğini söylerken, bu uçakların düşürüleceğini belirtmedi.

Rusya, ABD'nin Suriye savaş uçağını düşürmesinin ardından askeri duruşunu değiştirdiğini net bir biçimde gösterirken, Şam 2011 yılında başlayan iç savaşta ilk defa uçaklarının düşürüldüğünü açıkladı.

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