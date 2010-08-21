-AVUSTRALYA SANDIĞA GİDİYOR ADELAIDE (A.A) - 21.08.2010 - Avustralya'da halk bugün erken genel seçimler için sandık başına gidiyor. Seçimde, İşci Partisi genel başkanlığını ve başbakanlığı iki ay önce Kevin Rudd'dan alan Julia Gillard, Liberal Parti Genel Başkanı Tony Abbott'a karşı yarışıyor. Ülkenin ilk kadın başbakanı olan Gillard, geçen haziranda parti içinde liderliği aldıktan sonra erken genel seçim çağrısında bulunmuştu. Anketlerde İşçi Partisi'nin oy oranı yüzde 50,2, Liberal Parti'ninki yüzde 48,8'de görünüyor. Avustralya'yı son 60 yılın büyük bölümünde yöneten Liberal Parti'nin genel başkanı Abbott, Katolik dinadamı.