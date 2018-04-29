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BBC Türkçe

Avustralya, Rusya'nın uyarısı sonrası Suriye'deki operasyonlarını askıya aldı

ABD öncülüğündeki koalisyonun üyelerinden Avustralya, Suriye'deki hava operasyonlarını askıya aldığını duyurdu. Rusya, ülkede hava kuvvetlerinin faaliyet gösterdiği alanlarda uçan her uçağın ya da insansız hava aracının hedef alınacağını açıklamıştı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD öncülüğündeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü karşıtı koalisyonun üyelerinden Avustralya, Rusya'nın dün yaptığı uyarı sonrası, Suriye'deki hava operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.

Avustralya ordusu sözcüsü, "Avustralya Savunma Birlikleri tedbir amaçlı olarak Suriye'deki hava operasyonlarını geçici olarak durdurmuştur" dedi. Sözcü, koalisyon üyesi olarak Irak'taki faaliyetlerini ise sürdüreceklerini söyledi.

Suriye'deki operasyonlarla ilgili kararın gerekçesi ise açıklanmadı.

Avustralya, ABD öncülüğünde IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyonun üyesi olarak Irak'ta başlattığı hava faaliyetlerini, 2015'te Suriye'ye ye de taşımıştı. Avustralya'nın Orta Doğu'da 780 askeri var.

Rusya Savunma Bakanlığı dün, ülkede hava kuvvetlerinin faaliyet gösterdiği alanlarda uçan her uçağın ya da insansız hava aracının hedef alınacağı uyarısında bulunmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Nehri'nin batısına geçen ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının ve insansız hava araçlarının Rusya'ya ait yer ve hava savunma sistemleri tarafından takip edileceği belirtilmişti.

ABD, Pazar günü Rakka yakınlarında Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki Cedin köyü yakınlarında düşürdüğü Suriye ordusuna ait uçağın, SDG'ye saldırdığını, saldırıda yaralananlar olduğunu açıklamıştı.

Şam yönetimi ise IŞİD mevzilerini hedef aldığını vurguluyor.

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