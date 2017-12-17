Avustralya polisi: Kuzey Kore'nin arabulucusu yakalandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Aralık (DHA) - Avustralya federal polisi, Sidney\'de bir kişinin Kuzey Kore\'ye askeri malzeme ve silah satışı konusunda arabuluculuk yaptığı savıyla tutuklandığını açıkladı.

Federal polis açıklamasına göre, tutuklanan kişi, \"Kuzey Kore\'nin karaborsadaki silah satışları ve kömür anlaşmalarına yardım etmekle\" suçlanıyor.

Buna göre, 59 yaşındaki Choi Han Chan gerçekleştirdiği eylemler kapsamında, Avrupa Birliği (AB) yaptırımları ve Avustralya federal yasalarını çiğnedi ve silah satışları ve kitle imha cihazları satışlarında aracılık yaptığı gerekçesiyle göz altına alındı.

Avustralya federal polisinin yerel medyaya yaptığı açıklamasında, Chan\'ın Güney Kore kökenli bir Avustralya vatandaşı olduğu ve yaklaşık 30 yıldır Sidney\'de yaşadığı belirtildi.

Chan\'ın silah satışlarına ve kömür anlaşmalarına aracılık yaptığı ülkeler arasında Endonezya, Vietnam ve diğer ismi verilmeyen ülkeler olduğunu belirten polis şefi yardımcısı Neil Gaughan, tutuklamanın Avustralya halkına bir tehdit oluşturmadığını ve Chan\'ın bir \"ajan\" olarak yargılanmayacağını söyledi.

Gaughan konuyla ilgili, \"Bu adam daha yüksek bir amaca hizmet ettiğini düşünerek Kuzey Kore\'nin sadık bir arabulucusuydu. Günün sonunda Kuzey Kore ona para rödediği müddetçe her şeyi satmaya hazırdı\" dedi.

Chan\'ın illegal satışları süresince \"bazı Kuzey Kore yetkilileriyle\" iletişim halinde olduğunu belirten Gaughan, konuyla ilgili detayları açıklamamayı tercih etti.

Chan, illegal değerli taş alım satımı ve Endonezya ve Vietnam\'a Rus maden kömürü olarak tanıtılan Kuzey Kore kömürlerini satma dahil olmak üzere 2008\'den bu yana uzanan toplam altı suçtan yargılanacak.