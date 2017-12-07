Avustralya parlamentosu eşcinsel evliliği onayladı

Mergim Özdamar / İstanbul, 7 Aralık (DHA) – Avustralya’da eşcinsel evliliği onaylayan yasa parlamentoda kabul edildi.

Avustralya Senatosu’dan sekiz gün önce geçen yasa parlamentoda yapılan oylamayla milletvekilleri tarafından da onaylandı. Oylama sonucu parlamentoda alkışlarla kutlandı.

Bu karar eşcinsel evliliklerle ilgili on yıldan uzun süredir devam eden tartışmaları sona erdiriyor.

Noel\'den önce yasanın geçmesini hedeflediklerini belirten Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, \"Sevgi, kalite ve saygı için ne güzel bir gün. Avustralya bunu başardı.\"dedi.

Avustralya\'da ilk kez posta yoluyla bir referandum yapılmış, vatandaşların yüzde 61.1\'i eşcinsel evliliğe desteklemiti. Sekiz hafta süren ve ülke genelinde gerçekleştirilen ankete 12.7 milyondan fazla Avustralya vatandaşı - uygun seçmenlerin yaklaşık yüzde 79.5\'i katılmıştı.

Avustralya genel valisinin tasarının resmen yasalaşması için önümüzdeki günlerde onaylaması bekleniyor.

Tasarı, inançları temelinde eşcinsel evliliği reddetmek isteyen din adamlarına karşı bazı muafiyetler de içeriyor.