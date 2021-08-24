Avustralya'nın vize verdiği kadın sporcular Afganistan'dan ayrıldı

Aralarında Afganistan kadın milli futbol takımı, gençlik takımı ve kadın futbol yetkililerinin bulunduğu 77 atlet, Kabil Havalimanı’ndan tahliye edilerek Avustralya için yola çıktı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesiyle ülkede bulunan kadın sporcuların da yaşamından endişe edilmişti. FIFA ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çabaları üzerine ülkede 77 kişinin Avustralya’ya tahliyesi gerçekleşti.

Fifpro’dan yapılan açıklamada “Avustralya hükûmetine Afganistan’dan çok syıda kadın futbolcu ve atleti kabul ettikleri için minnettarız” dedi.

Öte yandan ülkede hâlâ yaşamından endişe eden çok sayıda sporcu olduğu biliniyor.