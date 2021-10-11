Avustralya'nın en kalabalık şehri Sydney'de 106 gün sonra Covid kısıtlamaları hafifledi

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Avustralya’nın en kalabalık şehri Sydney’de aşılama hedefine ulaşılmasıyla sıkı Koronavirüs kısıtlamaları hafifledi. Pub'lar ve güzellik salonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

The Guardian’da yer alan habere göre, Sydney’de yaşayan 5 milyona yakın kişi için 106 gün süren sıkı Koronavirüs kısıtlamaları hafifletildi. Aşılama hedefine ulaşılmasıyla kafe, restoranlar, spor salonları ve güzellik salonları açıldı. İnsanların evlerinden yalnızca 5 kilometre öteye gidebildiği kısıtlama da kaldırıldı.

Öte yandan Yeni Güney Galler eyaletinin kurallarına göre, söz konusu mekânlara yalnızca iki doz aşısını yaptırmış kişiler gidebiliyor. Sydney’de ik doz aşısını yaptıran yetişkinlerin oranı yüzde 70’i aştı.

Sydney, Delta varyantının vakaları artırmasıyla 26 Haziran’da karantinaya girmişti.