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Dünya

Avustralya'nın bir eyaletinde Delta varyantı nedeniyle sokağa çıkma yasağı

26 Haziran 2021 19:44

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Delta varyantının yayılması nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ABC'nin haberine göre; Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, Delta varyantının eyalette artması nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan ettiklerini açıkladı. Berejiklian, ilerleyen günlerde daha fazla vaka görülebileceği uyarısında bulundu.

Yeni tedbirler kapsamında eyaletin Greater Sydney, Blue Mountains, Central Coast ve Wollongong bölgelerinde bugün 18.00 itibarıyla başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasının, 9 Temmuz Cuma günü 23.59'a kadar sürmesi bekleniyor.

Bu tarihler arasında gıda ve tıbbi bakım ihtiyaçlarının karşılanması dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Evden çalışma uygulamasına dahil olmayan kişiler, kısıtlamadan muaf tutulacak.

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