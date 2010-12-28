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Spor

AVUSTRALYA MİLLİ TAKIMI'NA TÜRKİYE'DEN 3 ÇAĞRI  SYDNEY (A.A)

28 Aralık 2010 13:07

-AVUSTRALYA MİLLİ TAKIMI'NA TÜRKİYE'DEN 3 ÇAĞRI  SYDNEY (A.A) - 28.12.2010 - Avustralya Milli Takımı'nın Asya Kupası aday kadrosuna Galatasaraylı Lucas Neill ve Harry Kewell ile Gençlerbirliği'nden Mile Jedinak da çağrıldı. Teknik direktör Holger Osieck, Katar'da 7-29 Ocak'ta düzenlenecek Asya Kupası'nın aday kadrosunu açıkladı.  Kupada 2007'de çeyrek final oynayan Avustralya, C Grubu'nda Hindistan, Güney Kore ve Bahreyn ile mücadele edecek. Avustralya aday kadrosunda şu isimler bulunuyor: Kaleciler: Mark Schwarzer (Fulham), Brad Jones (Liverpool), Nathan Coe (Snderjysk Elitesport)   Savunma: David Carney (Blackpool), Lucas Neill (Galatasaray), Luke Wilkshire (Dinamo Moskova), Sasa Ognenovski (Seongnam Ilhwa), Jade North (Wellington Phoenix), Matthew Spiranovic (Urawa Reds) Jon McKain (El Nasr)    Orta Saha: Brett Emerton (Blackburn Rovers), Brett Holman (AZ Alkmaar), Carl Valeri (Sassuolo), Harry Kewell (Galatasaray), Jason Culina (Gold Coast United), Mile Jedinak (Gençlerbirliği), Matt McKay (Brisbane Roar), Richard Garcia (Hull City), Neil Kilkenny (Leeds) Forvet: Scott McDonald (Middlesbrough), Robbie Kruse (Melbourne Victory), Tim Cahill (Everton), Nathan Burns (AEK Athens)  

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