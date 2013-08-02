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Ekonomi

Avustralya mevduat hesaplarına vergi getiriyor

2016 yılının Ocak ayından itibaren, 250 bin Avustralya dolarının üzerindeki mevduat hesaplarından yüzde 0,05 oranında vergi alınacak

02 Ağustos 2013 13:17

Avustralya, bazı banka hesaplarına yeni bir vergi getirildiğini, buradan elde edilecek gelirin, bankacılık sisteminin çökmesine karşı bir acil durum fonuna aktarılacağını açıkladı.

2016 yılının Ocak ayından itibaren, 250 bin Avustralya dolarının üzerindeki mevduat hesaplarından yüzde 0,05 oranında vergi alınacak.

Bu verginin mevduat sahiplerinden değil bankalardan alınacağı belirtiliyor ancak bankalar, yeni verginin getireceği mali yükün hesap sahiplerine de yansıyabileceği uyarısında bulunuyor.

Avustralya hükümeti, ekonomik büyüme hızının yavaşladığı ve bütçe açığının daha önceki tahminlerden daha büyük olduğu uyarısında bulunmuştu.

Maliye Bakanı Chris Bowen tarafından açıklanan ekonomik durum raporunda, hükümetin bu mali yılda 30 milyar Avustralya doları bütçe açığı beklediği ifade edildi.

Daha önceki tahmin 18 milyar Avustralya dolarıydı.

 

BBCTürkçe

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