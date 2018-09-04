Avustralya Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Avustralya Merkez Bankası (RBA), faiz oranında bir değişikliğe gitmedi.

RBA\'dan yapılan açıklamada, faiz oranının değişmeyerek yüzde 1.50 olarak kaldığı belirtildi. Piyasalarda da faiz oranında bir değişiklik beklenmiyordu.

Banka en son 2016 Ağustos ayında faizi 25 baz puan aşağı çekmişti. Banka\'nın son 23 toplantısında faizlerde bir değişikliğe gidilmedi. Banka yüzde 2-3 aralığında bir enflasyon hedefliyor.

Avustralya\'da enflasyon yıllık yüzde 2.1 düzeyinde bulunuyor. Bir sonraki faiz toplantısı 2 Ekim\'de gerçekleştirilecek.