Avustralya mektuplu referandumda eşcinsel evliliklere “evet” dedi

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Kasım (DHA) – Avustralyalılar eşi görülmemiş bir anket yöntemiyle yapılan kamuoyu araştırmasında hemcins evliliklerine yüzde 61.6 oranıyla \"evet\" dedi.

Avustralya İstatistik Kurumu (ABS), ülkede eşcinsel evliliklerin yasallaşmasının önünü açacak olan mektup yoluyla gerçekleştirilen referandumun sonuçlarını açıkladı.

Avustralya\'da eşcinsel evliliklerin yasallaşmasına ilişkin düzenlenen mektupla halk oylamasında \"evet\" oyları yüzde 61.6 çıktı. ABS’nin yaptığı açıklamaya göre oy kullanma hakkına sahip 16 milyon Avustralyalı\'dan yaklaşık 12.7 milyonunun katıldığı oylamada \"hayır\" oyları yüzde 38.4\'te kaldı.

Katılım oranının yüzde 79.5 olduğu kamuoyu araştırmasının yasalar üzerinde doğrudan bir bağlayıcılığı yok; ancak, bu sonuçlar Avustralya’da evlilikleri düzenleyen Avustralya Evlilik Yasası\'nda değişikliğe gidilmesini isteyen siyasilerin elini güçlendirdi. (Fotoğraflı)