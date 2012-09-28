Avustralya köpek balıklarına karşı önlem için 7 milyon dolar bütçe ayırdı

Avustralya'nın batısındaki Batı Avustralya eyaleti, plaj sakinlerini tehdit eden köpek balıklarına karşı bir dizi önlemi yürürlüğe koyuyor. Köpek balıkları ile mücadele programının yaklaşık 7 milyon dolarlık bütçesi bulunuyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Önlemler, gerekli görülen durumlarda, köpek balıklarının itlafını da öngörüyor. Bütçede, köpek balıklarının etiketlenmesi ve araştırmalar yapılması için de ödenek ayrılıyor.

Batı Avustralya eyaletinde bu sene plaj sakinlerine yönelik olarak altı saldırı kaydedildi; saldırıların beşi ölümle sonuçlandı.

Saldırıların sonuncusu geçen ay yaşandı; eyaletin başkenti Perth'in yaklaşık bin kilometre kuzeyindeki olay, karın ve kol yaralanmasıyla sonuçlandı.

Toplu itlafa ret

Bölge sakinlerinin toplu köpek balığı itlafı çağrılarında bulunmasına yol açan olaylar sonrasında, yerel yetkililer çevreci grupların baskıları arasında toplu itlaf seçeneğini reddetti.

Saldırdığı belirlenenler arasında bulunan beyaz köpek balığı türü, koruma altına bulunuyor.

Balıkçılıkla ilgili yetkililer, saldırı durumunda sadece büyük beyaz köpek balıkların itlafına yöneliyordu.

Eyalet yönetiminin açıklamasında, şimdi, ilgili kurumlara, kaçınılamaz tehdit durumlarında, köpek balıklarına karşı "harekete geçebilme" yetkisinin verildiği söyleniyor.

'Yaz aylarında güven için'

Gerçek-zamanlı takip olanağı veren ve GPS olarak anılan uydu izleme ve etiketleme sistemleri, cankurtaran jet-ski şebekesinin kurulması, araştırmalar yapılması ve kamuoyu farkındalık programları başlatılması için de kaynak ayrılıyor.

Eyalet Başbakanı Colin Barnett, konuyla ilgili açıklamasında "Yaz aylarına yaklaştığımız şu günlerde bu yeni önlemler, bize sadece köpek balıklarının davranışlarını daha iyi anlama olanağı sunmayıp, aynı zamanda plaj sakinleri için kendilerini daha güvende ve korunaklı hissetmelerinin yolunu açacak" dedi.