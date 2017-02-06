Avustralya Katolik kilisesinde 4 bin 444 çocuğa cinsel istismar iddiası

Avustralya’da katolik rahiplerin yüzde 7’si çocuk istismarıyla suçlanıyor. Kraliyete bağlı Çocuklara Cinsel İstismara Karşı Komisyon’un açıkladığı verilere göre 1950 yılından beri 4444 çocuk cinsel istismar ve taciz mağduru oldu.

Komisyon tarafından açıklanan bilgilere göre 1980 ve 2015 yılları arasında 93 kilise yöneticisinin 4444 çocuğa yönelik cinsel taciz uyguladığına dair iddialar var. Guardian’ın haberine göre Bu olaylara karışmış olan bin tane kurum olduğu söyleniyor. İstismar edilen kız çocukların yaş ortalamasının 10, erkeklerin yaş ortalamasının ise 11 olduğu belirtiliyor. Olaylara karışan 1900 failin kimliği tespit edildi ama diğer 500 suçlunun kimliği ortaya çıkarılamadı. İstismar vakalarının faillerinin yüzde 22’si Christian Brothers (Hıristiyan Kardeşler) ve yüzde 20’si Marist Brothers (Marist Kardeşler), cemaatine mensup. Bu cemaatlerin en temel özelliği aynı zamanda okullar yönetiyor olmaları.

“Hakkını aramaya çalışan çocuklar ya görmezden geliniyor ya da cezalandırılıyor”

Soruşturmayı yürüten komisyonun baş hukukçusu Gail Furness, hem bilgi almak için başvurulan hem piskoposluklar hem de cemaat temsilcilerinden gelen cevapların endişe verici şekilde benzerlik gösterdiğini vurguluyor. Furness, iddia sahibi çocukların ya cezalandırıldığını ya da görmezden gelindiğini anlatıyor. Faillerin yüzde 32’sinin farklı cemaatlere mensup tarikat ağabeyleri,yüzde 30’unun rahip, yüzde 5’inin de farklı cemaatlere mensup tarikat ablaları, yüzde 29’unun da kilise mensubu olmayan üye ve çalışanları olduğu söyleniyor. Soruşturmalarda ülkenin Katolik cemaatinin Kardinal George Pell de ifade verdi. George Pell, Papa Francis’in ekonomik başdanışmanı olarak da biliniyor.

Dünyada katolik kilisesinin çocuk istismarı yaptığına dair ilk iddialar ilk olarak 2002 yılında gündeme geldi. 2002 yılında ABD Boston’da beş rahip tutuklandı. Olayın üstüne giden Boston Globe’un araştırmacı gazetecilik üzerine çalışan Spotlight ekibi eyalette 90 rahibin işin içinde olduğunu ve Katolik kilisesindeki çocuk istismarının küresel bir sorun olduğunu ortaya çıkardı. 2015 yılında olayı anlatan Spotlight filmi en iyi film, en iyi özgün senaryo dallarında Oscar ödülünü kazanmıştı.