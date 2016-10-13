Avustralya: IŞİD'den esinlenen saldırı hazırlığındaki iki genç tutuklandı

Avustralya'nın Sydney kentinde, saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen iki genç tutukladı.

16 yaşında oldukları açıklanan gençlerin üzerinden, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne bağlılık ifadelerinin yer aldığı notlar ve süngü tipi bıçaklar çıktı.

Operasyonla ilgili yapılan resmi açıklamada, gençlerin, Müslümanlara ait bir ibadet merkezinin çıkışında gözaltına alındıkları, daha sonra da tutulandıkları duyuruldu.

Avustralya yayın organı ABC, gençlerden birinin "terör suçuyla" hapiste olan bir mahkumun oğlu olduğunu bildirdi.

New South Wales Emniyeti ise söz konusu haberle ilgili yorum yapmayacağını açıkladı.

Avustraşlya medyasında çıkan haberlerde, son operasyonun "terörle mücadeleye yönelik" süren bir operasyon kapsamında olduğunun altı çizildi.

Sydney'de bir ay önce de, 22 yaşında bir kişi "cinayet girişimi" ve "terör saldırısı" suçlarından tutuklanmıştı.

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Eylül ayında yaptığı açıklamada, ülkenin IŞİD kaynaklı "ciddi bir terör tehditi" altında olduğunu ifade etmişti.